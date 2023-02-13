"Не зря волновались": не стало Дмитрия Дюжева

На днях в Сети распространилось видео, на котором Дмитрий Дюжев размышляет на тему любви. Актер пытался донести свою мысль, используя странные слова: к примеру, "принцип животного мира". Но самое главное – мимика, к которой у россиян появилось много вопросов.
Уже долго знакомые не перестают говорить про странности в его поведении. Фанаты актера не понимают, что с ним происходит. То он скорчит рожу, то скажет что-то невнятное. И некоторые звезды, работавшие с артистом, открыто обвиняли его в неискренности. Отар Кушанашвиле стал одним из них. Он отметил, что даже на его малой родине обманывают гораздо более искусно.
После того самого интервью, где актер размышлял о любви, разговоры о его странном поведении начались с новой силой. Журналисты даже решили пообщаться об этом с врачом-наркологом, который заверил, что Дмитрия Дюжева не стало – того искреннего, в которого в свое время были влюблены миллионы россиян.
"Он играет всегда. То есть естественного Дюжева мы не видим ни в одном интервью и ни в одной передаче. Он всегда играет и, к сожалению, очень сильно переигрывает", – отметил медик.
Автор статьи о поведении артиста пишет: "Не зря волновались". И действительно, за него стоит переживать, ведь не инсульт, как многие думали, повлиял на его манеры, а он сам – его выбор держаться неискренне на публике. Получается, что не только россияне лишились Дмитрия Дюжева, но и он потерял себя.