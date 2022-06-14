"Он что-то употребляет": лижущего задницы Дюжева сдали с потрохами

Знакомые Дмитрия Дюжева не прекращают говорить про странности в его поведении.

В частности, личность звезды "Бригады" не дает покоя Алексею Панину, с которым они вместе снимались в нескольких проектах. К слову, сбежавший за границу 44-летний артист уже не в первый раз публично обсуждает своего коллегу по цеху. Так, недавно он обвинил Дмитрия Дюжева в том, что его редко можно увидеть настоящим, а большую часть времени общения с ним актер, якобы, "лизал кому-то задницу".

Теперь Панин решил рассказать еще пару пикантных подробностей со времен дружбы с актером. По его словом, был период, когда он "был нормальным", но потом надел на себя маску, которую не скрывает и на мероприятиях, и в момент общения с близкими людьми. Более того, как оказалось, это замечает не только звезда "Жмурок", но и его знакомые, которые время от времени задают ему вопрос по поводу поведения бывшего коллеги по съемочной площадке.

"Люди, которые общаются с Дюжевым больше трех минут потом меня спрашивают: "Леша, а что с ним? Он что-то употребляет". Это образ. Он так играет просто. Присел на эту педаль", — пояснил Алексей Панин.

Ну, а потом актер и вовсе уличил актера в злоупотреблении запрещенными веществами, вспомнив встречу с ним на Дне Победы в Волгограде. Тогда Дмитрий Дюжев вел праздник вместе с Катей Гусевой и, по словам Алексея Панина, курил, правда, звезда "Жмурок" не уточнил, что именно, потому что плохо подкован в этом вопросе.