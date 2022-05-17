"Обкурились и напились водки": лизавшего задницы Дюжева ткнули в нечистоты

К сценическому образу Дмитрия Дюжева люди относятся по-разному.

Одни россияне неизменно восхищаются талантом прекрасного артиста, другим же его подача кажется несколько наигранной и даже странной. Алексей Панин, судя по всему, хотел был видеть в коллеге больше естественности. Сегодня он признался, что всего дважды в жизни видел Дмитрия Дюжева "нормальным" и даже просто настоящим. Вспоминая об этом в своем телеграм-канале, Панин не постеснялся подробно рассказать об этих редких случаях, так или иначе компрометирующих его знаменитого коллегу.

"Один раз, когда мы обкурились у него в номере," – вспомнил актер.

Вероятно, артисты тогда вместе были на съемках или на гастролях. Это случилось на День Победы в Волгограде.

"А второй раз, когда он зашел ко мне в театр на спектакль, и мы в антракте напились с ним водки," – вывалил неприглядную правду Алексей Панин.

По словам звезды "Жмурок", все остальное время их общения Дюжев был в своем сценическом образе или попросту "лизал кому-то задницу", поэтому увидеть настоящим его было сложно. Алексей Панин долго молчал об этом, но теперь решил высказаться, так как, по его мнению, на последнем своем выступлении Дюжев просто превзошел самого себя.

Стоит отметить, что своими скандальными откровениями о коллеге Панин буквально ткнул Дюжева в каловые массы – именно такие смайлики в изобилии появились под воспоминаниями актера.

Ранее "Дни.ру" подробно рассказывали о том, как живет 43-летний Дмитрий Дюжев – артисту пришлось пройти через некое испытание, преодолеть которое смог бы далеко не каждый.