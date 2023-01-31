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Вторник 31 января

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"Шалунишка": Стеблов раскрыл правду о любви с Раневской через 39 лет после смерти актрисы

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Неожиданное признание актера.

Более четверти века Фаина Раневская проработала в Театре имени Моссовета. Она служила тут с 1949 по 1955 и с 1963 по 1984 годы. Здесь она сыграла самые известные роли – миссис Сэвидж ("Странная миссис Сэвидж") и Люси Купер ("Дальше — тишина").

Спустя 39 лет после смерти Фаины Георгиевны именно на этой прославленной сцене состоялась премьера сериала "Раневская", который с 8 февраля покажут в онлайн-кинотеатре KION. Среди первых зрителей оказался 77-летний Владимир Стеблов. Он не только знал лично великую актрису, но и играл с ней в спектакле. Корреспондент "Дни.ру" попросил актера поделиться впечатлениями. Ведь, как писал Аркадий Аверченко, "впечатления специалиста – всегда ценный вклад в данный вопрос".

"Когда на этой сцене прощались с Раневской и выходили официальные лица, то они обращались к покойной как к Фаине Григорьевне, как было указано в документах, хотя сама она любила себя называть Фаиной Георгиевной (при этом настоящее имя актрисы – Фанни Гиршевна Фельдман, – Прим. ред.), – говорит Стеблов. – Это была трагикомическая личность до конца. Помню, как во время траурной церемонии в Донском монастыре, фотограф со штативом всем отступал, отступал, и в итоге упал в клумбу".

По словам Евгения Юрьевича, Раневская приходила в театр только на спектакли и всегда игнорировала всевозможные собрания коллектива и традиционные еженедельные беседы режиссера с Юрием Завадским с труппой. "Однажды на репетиции у них произошел конфликт и Завадский крикнул ей: "Вон из театра!", – вспоминает Стеблов. – А она ему в ответ: "Вон из искусства!"

Самому Стеблову, который с Раневской играл в спектакле "Правда – хорошо, а счастье – лучше", поладить с актрисой удалось не вдруг. "Я чувствовал, что у нас на сцене нет контакта, хотя для театра это, как в и в любви, это очень важно, – пояснил актер. – И я решил, что надо бабушку на место ставить. Помню, как на репетиции схватил ее за кофточку, да как рявкну! А она мне в ответ ошарашенно: "Женечка!.."

Фаина Раневская и Евгений Стеблов на сцене. Фото: Valery Khristoforov / Global Look Press / www.globallookpress.com

С тех пор у них сложились искренние замечательные отношения. "Однажды она спросила у меня, любил я когда-нибудь, – вспоминает Стеблов. – Я ответил что да, что полюбил и женился. Раневская не унимается: "А счас? Счас?" Я в ответ: "Я сейчас люблю другую женщину... Вас!" Она опешила и сказала: "Шалунишка!"

А вот слухи о том, что у Фаины Раневской в молодости был роман с актрисой Павлой Вульф, Евгений Стеблов не стал подтверждать. "У нас когда женщины дружат, то это сразу вызывает пересуды – каждый думает в меру своей испорченности, – пояснила актер. – Хотя никто не знает точно, что там на самом деле было. Но известно одно: Раневская была очень одинокая личность".

31 января 2023, 10:20
Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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