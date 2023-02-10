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"Все закончится завтра": Пораженная болезнью Тодоренко готовится уйти на тот свет

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Печальные новости о Регине Тодоренко.

Не так давно прославленная телеведущая вернулась из отпуска. Вместе с двумя сыновьями она отдыхала на Мальдивах и делилась с поклонниками солнечными фотографиями. Однако беззаботные дни закончились, и, приехав в Москву, Регину Тодоренко настигли проблемы, о которых она рассказала в своем микроблоге.

Артистка, перед тем как озвучить весь багаж переживаний, напомнила поклонникам, что она не любит жаловаться, потому что, по ее мнению, негатива сегодня всем хватает. Но она, как и любой другой человек, иногда сталкивается с тяжелыми уроками. Но вместо того, чтобы ныть на просторах Интернета, звезда предпочитает находить решения.

Одна из сложностей, которая настигла Регину Тодоренко на днях, – болезнь детей. Видимо, ее настолько поразило это событие, что в своем блоге она поставила его рядом с лежащим в реанимации Романом Костомаровым. А еще звезда напомнила, что многие каждый день теряют близких.

Но это для артистки не повод опускать руки, ведь она привыкла фокусироваться на положительном. Более того, теледива спокойно осознает, что ее жизнь не вечна и уже готовится уйти на тот свет – когда этот день настанет. А произойти это, к слову, может в любой момент.

"Живу столько сколько уготовано. Даже если все закончится завтра", – поделилась своими мудрыми мыслями Регина Тодоренко.

10 февраля 2023, 08:00
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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