Скандальной беглянке Пугачевой нашли достойную замену: Кутить и жуировать в бане

Пока Алла Пугачева обустраивается на чужбине, в России появилась новая Примадонна.

Отъезд Народной артистки РФ и некогда любимицы публики Аллы Борисовны Пугачевой вслед за супругом стал сильным ударом по репутации звезды. За все время эмиграции ей пришлось столкнуться и с критикой коллег, и с осуждением поклонников. Особо яростные патриоты так и пишут ей в Сети — скандальной беглянке больше нет места в России.

В обществе горячо идут споры — кто же займет место Примадонны в отечественном шоубизнесе? Кажется, ответ нашелся в неожиданном месте. Поклонники спортивных событий нашли достойную замену Алле Пугачевой. Роль отдали… Дмитрию Губерниеву.

В своем микроблоге комментатор и ведущий поделился любопытной фотографией. Рыжий кудрявый парик, бесформенный наряд и надменное выражение лица — практически Алла Борисовна. Подписчики блога тут же отреагировали на публикацию и обсыпали Губерниева комментариями.

"Вылитая Пугачева", "АллаБорисна", "Класс Класс!!! Какая молодая Алла!!" — пошутили под фотографией.

Сам же Дмитрий никак не отреагировал на комментарии об Алле Пугачевой, а просто поделился своими планами на вечер.

"А я в бане!!! Потом кутить и жуировать…", — лаконично заметил мужчина.