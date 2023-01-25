Пугачева оказалась запасным аэродромом.

Недавно российский комик Семен Слепаков угодил в скандал. Уехавший в Израиль юморист сочинил песню, высмеивающую происходящее на Украине и критикующую Россию и ее граждан. Композиция вызвала шквал негатива со стороны патриотически настроенных россиян, которым уже хватило предавшей российскую культуру Аллы Пугачевой.

Первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Павел Пожигайло заявил, что юмористы в России обмельчали. В их числе и признанный иноагентом комик Максим Галкин*, который использует певицу Аллу Пугачеву как запасной аэродром.

Когда-то этобыли талантливые писатели, вроде Ильфа и Петрова или Жванецкого, которые остро ставили на повестку происходящее. Теперь же весь юмор стал туалетным и низкопробным. А комик Семен Слепаков и когда-то любимая россиянами певица Алла Пугачева представляют либеральную прозападную конъюктуру, пишет "Царьград".

Пожигайло напомнил, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский тоже когда-то был комиком. В итоге он превратился в кровавого диктатора. Эксперт заявил, что простых российских граждан от таких комиков отличает то, что вторые словно собака на сене мечутся и ищут там, где потеплее.

"Наши могилы будут в нашей стране, где мы родились и которую любим, как мать родную. А для них это просто – пососал денег и уехал", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что все ненавистники России оседают именно в Израиле. Напомним, недавно самые яростные диссиденты и иноагенты собрались на тусовке в Израиле, возглавляла которую Алла Пугачева. На встрече были Михаил Шац*, Максим Виторган, Иван Алексеев*, артисты из развалившейся группы Little Big. Был там и попавшийся с поличным Семен Слепаков, который припал к обществу почитателей личности Пугачевой и ее прославленного рта, который с годами превратился в скукоженную складку. Впрочем, это не смущает артиста, ведь он, как и говорил Пожигайло, с удовольствием лизнет кому угодно, было бы это выгодно.

* – по решению Минюста РФ признаны иноагентами