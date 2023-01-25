Взвывший от болезни Збруев отказался от помощи: Нахожусь дома

Самочувствие 84-летнего актера Александра Збруева не радует поклонников.

84-летний актер Ленкома Александр Збруев недавно оказался в руках врачей. Почувствовав скачок давления, взвывший от болезни мужчина решил обратиться в скорую помощь. Прибывшие на место врачи сделали все возможное, чтобы помочь артисту. От дальнейшей госпитализации Збруев отказался. Об этом сообщает Пятый канал.

Известно, что помимо повышенного давления звезда "Большой перемены" мучился от болей в груди и общего недомогания. Супруга артиста Людмила Савельева всерьез забеспокоилась за здоровье мужа. Поклонники гадают, почему же актер отказался от помощи своему здоровья в стенах больнице. Многие уверены, что возраст Александра Збруева берет свое, и отказываться от поездок с врачами не стоит. Но у актера свое мнение.

"Чувствую себя нормально, нахожусь дома", — поделился актер с журналистами.

Кроме этого, в театре Ленком решили не корректировать расписание. Согласно планам, Александр Збруев появится на сцене уже 15 февраля. В этом году актер отмечает 33 года со дня принятия в труппу театра. За годы службы Збруев успел засветиться во множестве постановок, в том числе легендарные "Двадцать лет спустя", "До свидания, мальчики", "104 страницы про любовь".