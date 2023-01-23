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Тяжело болеющему Збруеву вызвали "неотложку": врачи пытались

Здоровье все чаще подводит актера Александра Збруева.
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84-летний актер театра и кино и звезда "Ленкома" Александр Збруев продолжает свою сценическую деятельность. Однако, с каждым годом здоровье все сильнее подводит артиста, и ему приходится подстраивать свой график под лечение. Вот и на днях Збруеву вновь пришлось встретиться с врачами, увы, не по собственному желанию.

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Мужчина пожаловался на боль в груди, слабость и плохое самочувствие. Вдобавок ко всему у него поднялось давление, поэтому болеющему артисту вызвали "неотложку". Вот только ехать с ними до больницы Александр Збруев отказался. Врачи пытались помочь актеру на месте и им это удалось. Срочная госпитализация не понадобилась.

"Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я — тьфу-тьфу — жив", — заявлял актер во время предыдущей поездки в скорой.

Ранее звезда фильмов "Большая перемена" и "Все будет хорошо" переболел коронавирусом. Тяжело болеющему артисту оказывалась регулярная помочь на дому. От поездок в больницу в большинстве случае Збруев отказывался. От последствий заболевания мужчина оправляется до сих пор — тяжелый недуг подорвал организм знаменитого Александра Викторовича.

Александр Збруев. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com
Автор: 23 января 2023, 14:40 Источник: Официальный сайт канала Рен-ТВ ✓ Надежный источник
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