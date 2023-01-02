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Шоу-бизнес
"Обиды, невзгоды и разочарования": притащивший в дом другую женщину Маликов подбил жену на развод

"Обиды, невзгоды и разочарования": притащивший в дом другую женщину Маликов подбил жену на развод

Дмитрий Маликов решил отступить от традиции отмечать Новый Год в узком семейном кругу, да еще и похвастался этим на фото. Смотрите и завидуйте, иными словами.
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Любимое занятие сплетников – сочинять небылицы о своих любимых артистах, пытаясь хоть в своих фантазиях приблизиться к свету любимой звезды. Чего только не пишут о певцах и певицах в Сети! Взять, например, Дмитрия Маликова: то его застукают с одними дамами, то – с другими...

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 Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Каждый раз после подобных слухов, появляются новые, в которых он чуть ли не подбил жену на развод по причине любви к общению с поклонницами. Представляем, как сложно Елене Маликовой сохранять спокойствие в такие моменты...

Впрочем, не всегда, судя по последней фотографии в Телеграм канале Дмитрия Маликова, ей это удается. Дмитрий опубликовал снимок, на котором он, окруженный всей семьей, поздравляет подписчиков с Новым Годом. Притащивший в дом другую женщину, да не одну, он окружил себя множеством прекрасных дам: дочерью Стефанией, сестрой Инной, женой Еленой, да матерью Людмилой. Не обошлось и без мужской части компании: за нее, кроме Дмитрия, отвечали отец певца Юрий Федорович, да маленький сын пары Марк.

Елена Маликова на этой фотографии, хоть и держит за руку долгожданного сына Марка, лицом вышла весьма мрачна и сосредоточена. Многие подумали, что она расстроена постоянными слухами, распускаемыми сплетниками про их с Дмитрием грядущий неминуемый развод. Ведь, судя по логике хейтеров, даже детей звездные пары заводят не потому, что захотели увековечить свою любовь, а лишь в попытке остаться вместе.

Впрочем, на лицо жены Дмитрия Маликова подписчики не обратили внимания, а бросились поздравлять с наступившим праздником любимого певца.

"Творите новое, безумное и бесподобное", "Действуйте и рискуйте, пробуйте и воплощайте", "Пусть в минувшем году остаются все обиды, невзгоды и разочарования", – поупражнялись в пожеланиях поклонники Дмитрия Маликова.

Дмитрий Маликов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 января 2023, 11:24 Источник: Телеграм канал "Дмитрий Маликов" ✓ Надежный источник
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