Сбежал из дома после 22 лет брака и теперь с молодухой: дочь Маликова сдала с потрохами его любимую женщину

Дочь Дмитрия Маликова проводит время не с матерью, а с его любимой женщиной.

Вокруг личной жизни музыканта ходит не мало слухов! В последнее время журналисты то и дело разводят супругов. Что только не писали журналисты. Например о том, что Дмитрий Маликов сбежал из дома после 22 лет брака.

Да, жилище он покинул, но не один, а вместе с супругой, потому что пара решила переехать. Видимо, устав от бесконечных слухов, певец в одном из интервью заверил, что в его семье все хорошо, а о расставании речи не идет. В общем, фанаты артиста могут выдохнуть, ведь этот союз нерушим.

Музыкант много времени проводит в компании своего сына Марка, жены Елены и дочери Стефании. Впрочем, у него есть еще одна любимая женщина. Речь идет о сестре Дмитрия Маликова – певице и телеведущей Инне, с которой теперь артист тоже видится, а когда нужно, поддерживает.

Родственница артиста в хороших отношениях и с племянницей. Впрочем, это неудивительно. Несмотря на возраст и выход на пенсию на фоне заслуг на работе, она выглядит очень молодой и не уступает юной Стефании. Вчера Инна как раз встретилась Стефанией. Кажется, девушки настолько близки, что не стесняются выходить в свет в одинаковых нарядах.

Хотя, может быть, дело в том, что это дизайнерская одежда дочери музыканта. Благодаря совместному снимку в кофтах с логотипом бренда, племянница сдала тетю с потрохами: она носит вещи, созданные ее руками и умом. И, видимо, очень ими довольна!

"С нами не замерзнешь", – подписала снимок сестра Дмитрия Маликова и отметила бренд своей юной родственницы.