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Шоу-бизнес
Отправили на реабилитацию: Откачавшая жир Слава призналась в зависимости вслед за Борисовой

Отправили на реабилитацию: Откачавшая жир Слава призналась в зависимости вслед за Борисовой

Певица Слава недавно сделала пластическую операцию. Она не стала это скрывать и сразу призналась. Теперь ее откровения продолжаются.
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Певица Слава стала одной из немногих российских звезд, кто открыто сообщил о сделанной пластической операции. По словам артистки, такие меры стали вынужденными, так как в последнее время неправильный образ жизни негативно сказался на ее внешности. А для артиста это огромная проблема, ведь звезда работает лицом. К решению сделать пластику певицу Славу привели постоянные переедания, злоупотребление алкоголем, нелюбовь к спорту.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Последние шесть лет певица постоянно находилась в стрессе, что и сказалось на ее теле. Слава пережила смерть родителей, пожар на складе с дорогостоящим оборудованием, переломы и травмы. Все это Слава активно заедала и запивала, чего не отрицает.

"Я удивляюсь, как сто килограммов не набрала за это время", – говорила певица.

42-летняя Слава откачала жир с живота, рук, ног, спины и подбородка. Кроме того, она сделала подтяжку груди. За все про все певица отдала три миллиона рублей. После операции ее отправили на реабилитацию, на которую ушел почти месяц.

Слава призналась, что после пластики хочет продолжать худеть. По словам звезды, после того, как у нее фактически отрезали часть тела, ее сознание изменилось. И теперь мысль о том, чтобы снова пойти к хирургу, не оставляет ее. Что ж, у каждого свои зависимости. У Даны Борисовой были наркотики, у Славы – пластика.

"Люди как наркоманы подсаживаются на это", – отметила Слава.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Автор: 30 сентября 2022, 21:57 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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