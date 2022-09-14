"Спасибо, что это было": схоронившая дочь Захарова из "Кадетства" утопает в слезах

В своем микроблоге актриса театра и кино Елена Захарова поделилась кадром из закулисья спектакля "Князь Владимир", показанного на самарской сцене. Актриса показалась зрителям в ярком костюме эпохи Киевской Руси в образе княгини Ольги — именно эта роль досталась Елене Захаровой.
Елена поделилась, что в спектакль ее ввели только в воскресенье. За несколько дней без репетиций актриса готовилась к роли по видео: учила слова и готовила танец. Судя по восторженной подписи, все прошло хорошо. "Благодаря мощнейшей команде и прекрасному спектаклю, все получилось! Спасибо, что это было", — радостно отметила Елена Захарова. Она призналась, что получила большое удовольствие и надеется, что зрителем очень понравился спектакль.
Звезда сериала "Кадетство"
пережила тяжелую личную историю. Больше десяти лет назад актриса схоронила дочь.
Маленькая Анна-Мария ушла из жизни всего через восемь месяцев после рождения. Тогда актриса говорила, что буквально утопает в слезах. Со временем она приняла судьбу и
погрузилась в религию. В 2017 году Елена Захарова снова стала мамой, но
общественность до сих пор не видела девочку.