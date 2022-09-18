Прыгнувшая под нож певица Слава перестала спать с мужем

Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы Славы — Прим. ред.) прожила с бизнесменом Анатолием Данилицким более 20 лет. Он подарил ей тыл и крепкое плечо, а она ему – единственную дочь.
Чувства внутри пары, судя по всему, начали со временем остывать. По признаниям певицы Славы, им пришлось столкнуться со многими трудностями, но они продолжали упорно бороться за сохранение отношений.
Однажды Сланевская и вовсе огорошила поклонников неожиданным признанием: она перестала спать с мужем. Не только в одной кровати, но и в одной квартире. По ее признанию, после гастролей ей хочется отдохнуть и побыть в одиночестве, чтобы качественно расслабиться.
В ответ на обеспокоенные вопросы фанатов, Слава отвечает: отношения стали только крепче.
Впрочем,
почему же тогда мы так давно не видели рядом с ней ее спутника, Анатолия Данилецкого? "Улетел. Надолго", – так ответила Сланевская на вопрос об исчезновении "мужа".
Напомним, что стресс, в который вогнали певицу Славу ее бесконечные переработки так велик, что она постоянно переедала и злоупотребляла алкоголем, в результате чего даже прыгнула под нож. Результаты так обрадовали похорошевшую Анастасию, что она засияла от счастья. К сожалению, возлюбленный ее преображения не оценил. "Он давно уже не считается", – как то поделилась артистка, отвечая на вопрос журналистов.