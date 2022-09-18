Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
партнеры
Воскресенье
18 сентября
Лента новостей
13:32
Прыгнувшая под нож певица Слава перестала спать с мужем
12:25
Загнала под каблук: друзья потеряли Петросяна из-за Брухуновой
11:02
Похваставшаяся новым мужиком Муцениеце мечтает о Прилучном: Пробудил огонь в чреслах
09:23
"Прадовский синий" и "баленсиажный зеленый": модные цвета сезона 2022
08:22
"Чайлдфри" и "антиваксер": В России узаконили 151 новое слово
04:22
Водитель снял на видео вышедшего из леса на дорогу черного зверя с копытами
02:04
Косатка безжалостно нападает на беззащитного тюленя (видео)
00:06
День пророка Захария и праведной Елисаветы: что нельзя делать 18 сентября
23:17
Магия позирования: Почему важно стоять в правильном положении перед объективом камеры?
22:34
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
22:12
Как спасти урожай от заморозков: Советы от Октябрины Ганичкиной
21:35
"Я даже расплакалась! Зачем так?": Муж-ангелочек Рудковской утолил страсть с голозадой девицей
21:27
Ваше высочество: 5 увлекательных книг о представителях британской монархии
20:11
Штраф и срок до 10 лет: Почему россиянам запретили собирать грибы?
20:00
"Потрясающе!": перекошенный от инсульта Моисеев появился на Первом канале
19:43
Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса
19:16
Sangre Fresca: На Патриках открыли гастропортал в Мексику
18:19
"Да, Антон, я беременна": ребенка от пузатой Собчак ждет не Богомолов
18:13
"Никто не знал": жизнь 53-летнего Пригожина рухнула в один миг
17:48
Загремевшая в реанимацию Чурикова прикована к койке: Ничего не успела сообразить
16:35
"Конец сказки": заявлено о разводе Петросяна с 33-летней женой
16:15
Гниющий заживо Губин намерен выползти на сцену: Возвращение возможно
15:17
"Совсем мало прожил": потерявшая мужа певица Жасмин поникла в трауре
15:00
"Дает ему": близость Лепса с юным певцом уже не скрыть
14:08
"Тупая и жирная": дочь Гузеевой взорвалась с раздобревшим брюхом
13:51
Истекающего кровью мужа Валерии экстренно забрали в больницу: Страшная рана
13:04
"С ненавистью плевал": злющий как сыч Якубович чуть не убил мужа Стриженовой
11:46
“Как можно больше детей”: заимевший молодуху-жену Петросян одержим диким инстинктом
11:41
"Очень переживаю": Меладзе прокомментировал развод
11:28
"Тоже порча!": Схоронившая малыша Ваенга трясет руками как ошалелая
08:23
Что делать, если в квартире холодно
06:39
Собрать волю в кулак: почему регулярная мастурбация опасна для здоровья
05:04
Почему в квартирах Москвы до сих пор не дали отопление
04:11
58% вторичных квартир куплено в ипотеку
02:04
Собаки в Волгограде настолько ленивы, что пользуются автобусами – видео
00:02
День иконы Божией Матери Неопалимая Купина: запреты на 17 сентября
22:04
"Превращена в зомби": изменившаяся до неузнаваемости Шукшина докатилась до легких наркотиков
21:51
Чеченец на 10 лет старше: в семье Навки появился новый любимый мужчина
20:37
"Инсульт и парализовало": рот окосевшей Бони перестал закрываться
19:52
"Такой родной": променявшая Авербуха на красавца-актера Арзамасова созналась в романе на стороне
19:40
Как согреться в холодной квартире до включения отопления
18:51
Аномалии плода: роды 40-летней Собчак поставили врачей на уши
18:25
"Хоть плашмя ползай": всасывающая коньяк до визга Бузова вышла из-под контроля
18:06
Похороны главреда "Комсомольской правды" завершились изящным обрядом
17:43
"Ушла": 58-летняя Лолита Милявская проиграла борьбу со СПИДом
16:56
"Если бы я была моложе": 80-летняя Алентова потрясла цветущим видом и свежестью
16:42
"Люди, мне тяжело!": глотающий слизь Газманов с выдранным зубом угасает от страшной заразы
15:43
"Прекрати реветь!": подлый изменщик Пресняков стер в порошок истеричку Подольскую
15:32
Собчак, Куркова, Табаков и другие звезды номинированы на премию Rock&Book
14:56
Подражал, выкручивался, выдавал за свое: как Петросян прославился на ворованных шутках
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Такой родной": променявшая Авербуха на красавца-актера Арзамасова созналась в романе на стороне
"Если бы я была моложе": 80-летняя Алентова потрясла цветущим видом и свежестью
"Инсульт и парализовало": рот окосевшей Бони перестал закрываться
"Тупая и жирная": дочь Гузеевой взорвалась с раздобревшим брюхом
"Хоть плашмя ползай": всасывающая коньяк до визга Бузова вышла из-под контроля
Чеченец на 10 лет старше: в семье Навки появился новый любимый мужчина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Прыгнувшая под нож певица Слава перестала спать с мужем

Прыгнувшая под нож певица Слава перестала спать с мужем

Певица Слава не говорит прямо об окончании отношений, но намекает на разрыв
прочитано 20 раз

Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы Славы — Прим. ред.) прожила с бизнесменом Анатолием Данилицким более 20 лет. Он подарил ей тыл и крепкое плечо, а она ему – единственную дочь.

ПО ТЕМЕ

Прыгнула под нож: врач отреагировал на опасную выходку певицы Славы

 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Чувства внутри пары, судя по всему, начали со временем остывать. По признаниям певицы Славы, им пришлось столкнуться со многими трудностями, но они продолжали упорно бороться за сохранение отношений.

Однажды Сланевская и вовсе огорошила поклонников неожиданным признанием: она перестала спать с мужем. Не только в одной кровати, но и в одной квартире. По ее признанию, после гастролей ей хочется отдохнуть и побыть в одиночестве, чтобы качественно расслабиться.

В ответ на обеспокоенные вопросы фанатов, Слава отвечает: отношения стали только крепче. Впрочем, почему же тогда мы так давно не видели рядом с ней ее спутника, Анатолия Данилецкого? "Улетел. Надолго", – так ответила Сланевская на вопрос об исчезновении "мужа".

Напомним, что стресс, в который вогнали певицу Славу ее бесконечные переработки так велик, что она постоянно переедала и злоупотребляла алкоголем, в результате чего даже прыгнула под нож. Результаты так обрадовали похорошевшую Анастасию, что она засияла от счастья. К сожалению, возлюбленный ее преображения не оценил. "Он давно уже не считается", – как то поделилась артистка, отвечая на вопрос журналистов.



СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Анастасия Сланевская. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
18 сентября 2022, 13:32 Источник: Пятый канал
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нетребко драила полы, а Брежнева горбатилась прислугой: 5 российских певиц с "грязным" прошлым

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Такой родной": променявшая Авербуха на красавца-актера Арзамасова созналась в романе на стороне

Актриса сияла
Шоу-бизнес

"Никто не знал": жизнь 53-летнего Пригожина рухнула в один миг

Мурашки по коже
Шоу-бизнес

Загремевшая в реанимацию Чурикова прикована к койке: Ничего не успела сообразить

Только не это!
Шоу-бизнес

"Конец сказки": заявлено о разводе Петросяна с 33-летней женой

Такова судьба

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде

Регионы

В квартире в Магнитогорске взорвалась граната
В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада
В Самаре загорелся двухэтажный дом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+