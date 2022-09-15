Вылизавшая длинный стручок Волочкова попросила голого Джигурду ублажить ее: Для сексуальных утех

Музыкант, как известно, души не чает в своей жене, однако это не мешает ему проводить время с такой же скандально известной подругой. Никита Джигурда сопровождает Анастасию Волочкову на важных для нее мероприятиях, а еще может на людях поцеловать, причем даже в губы.
В общем, за годы дружбы парочка успела наладить очень тесный контакт. На этот раз седовласый певец и балерина всея Руси вновь встретились и устроили яркое зрелище, за которым наблюдала вся страна. Приятели приняли участие в шоу Насти Ивлеевой и должны были повторить популярный челлендж – съесть кукурузу, насаженную на работающую дрель.
Однако развлечение им показалось очень опасным: и Анастасия Волочкова, и Никита Джигурда побоялись лишиться зубов. Но они нашли другой способ поучаствовать в челлендже. Музыкант подставил дрель с кукурузой ко рту подруги и предложил, не кусать ее, а пройтись языком. Собственно, она и вылизала длинный стручок. Ну, а музыкант в качестве альтернативы выбрал работу губами, пройдясь ими по плоду сверху вниз.
В общем, звездная парочка повеселилась от души! А в конце светская львица обратилась к Никите Джигурде со странной просьбой – ублажить ее.
"Привези мне, батюшка, из заморских краев чудище для сексуальных утех!" – сказала Анастасия Волочкова.