Схоронившая дочь 46-летняя звезда "Кадетства" Захарова показала округлившийся живот: Беременность к лицу

Десять лет назад российские СМИ взорвались новостью, разбившей сердца поклонников сериала "Кадетство": актриса Елена Захарова похоронила свою крошечную дочь в возрасте восьми месяцев. Актриса, которая очень долго приходила в себя после такой страшной утраты, не давала никаких комментариев прессе. Звезда ведет достаточно закрытую жизнь: в социальные сети Елена Захарова выкладывает преимущественно рабочие моменты.
В одном из последних постов в личном блоге артистка наконец-то порадовала поклонников фотографией с отдыха в Греции: женщина стоит на фоне моря в широком сарафане свободного кроя, под которым угадываются очертания пуза. Внимательные фолловеры решили, что 46-летняя Елена Захарова таким образом намекнула на радостное событие, показав округлившийся живот.
Народ принялся бурно поздравлять ее с беременностью. "Сказочно красивая", "Надеюсь, это правда", "Беременность Вам к лицу", – выразили свое восхищение подписчики.
Напомним, что детский вопрос, в свое время так больно ударивший по Елене Захаровой, все же решился для нее в положительном ключе: в 2017 году любимица публики родила ребенка, ставшего для нее долгожданной счастливой отдушиной. Имя наследника Захаровой и личность отца, к слову, до сих пор остаются тайной за семью печатями.