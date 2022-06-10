"Идеал!": Звезда "Кадетства" Захарова сверкнула вздыбленными сосками

Российская актриса театра и кино Елена Захарова является одной из самых ярких представительниц российского шоу-бизнеса. В свои 47 лет звезда выглядит сногсшибательно и не перестает радовать фанатов смелыми снимками.
На днях Захарова выложила в своем аккаунте новое фото, на котором предстала в ярко-зеленой майке на голе тело. Прилегающая ткань подчеркнула выпуклые соски актрисы.
"Когда снимает самый лучший фотограф на свете, моя доченька", – написала Елена Захарова.
Поклонники с восхищением откликнулись на новое фото звезды. В комментариях они осыпали Захарову комплиментами и отметили, что она выглядит сногсшибательно.
"Стройненькая красотка"; "Секси красавица"; "Идеал"; "Богиня"; "Обожаю и люблю! Эх, мне бы такую жену, всю жизнь бы на руках носил"; "Мечта каждого мужчины"; "Милый сосочек и красивые ножки", – написали фолловеры.
Напомним, Елена Захарова стала замкнутой после трагедии в 2011 году. Она потеряла семимесячную дочку Анну-Марию, которая умерла от последствий ОРВИ. Потом от актрисы ушел муж Сергей Мамотов. Елена Захарова тяжело переживала смерть дочери, она нашла утешение в вере.
В 2017 году Елена Захарова снова стала матерью. Это было для нее настоящим чудом. Дочку она назвала Майей. Кто является отцом девочки, Захарова не рассказывает.