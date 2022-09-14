"На сохранение": Спрятавшая большой живот Федорова ждет двух богатырей

Оксана Федорова воспитывает двоих детей.

Еще недавно фигурой бывшей "Мисс Вселенная" восхищались миллионы мужчин, да и женщин тоже. Однако в последнее время сложно не заметить, что вечно стройная брюнетка поправилась. Вспомнить хотя бы ее снимок в бикини: тогда внимательные пользователи ткнули пальцем на большой живот Оксаны Федоровой.

С чем связаны такие изменения в фигуре звезды, неизвестно, но тогда многие предположили, что знаменитость находится в положении. Да, и сейчас к телу звезды поклонники продолжают придираться: мол, она отъела живот. А артистка, кажется, старается его прикрывать. Так, накануне она вышла в свет в просторном деловом костюме, отводящим взгляд от ее талии.

Принарядилась Оксана Федорова не просто так. Она побывала на концерте "Музыкальная Москва", на котором встретилась с талантливыми детьми: лауреатами и победителями. Телеведущая сфотографировалась с юными участниками – нарядными балеринами и статными певцами.

"Проект направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия России." – написала бывшая "Мисс Вселенная".

Очевидно, что многодетная мама оказалась в восторге от выступлений юнцов – на снимках она светится от счастья! Зная доброту Оксаны Федоровой, можно предположить, что каждому она пожелала удачи в любимом деле, а теперь ждет хрупких балерин и двух богатыря-музыкантов в эстрадном мире – когда они вырастут и станут успешными!