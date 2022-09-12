Оголившаяся Алферова жадно потискала свои сочные прелести на камеру: Вон какие вымахали!

Знаменитой актрисе уж скоро стукнет пятьдесят. Хотя, смотря на нее, в это верится с трудом. Звезда великолепно выглядит и может легко задать фору любой молодой вертихвостке. Время от времени Ксения Алферова хвастается поклонникам своей прекрасной фигурой: например, не так давно для одной из фотографий она даже оголилась!
Кажется, такой контент приносит свои плоды, ведь фанаты своего кумира частенько осыпают комплиментами. Да, и вообще, за что бы не взялась артистка, все у нее получается блестяще. Выяснилось, что в этом году она всерьез увлеклась огородными делами. Как известно, знаменитость живет в своем доме, а потому решила воспользоваться всеми плюсами и начала сама выращивать продукты.
И наконец-то подоспели первые результаты ее усердного труда, которые актриса не упустила возможности снять на камеру. В своем микроблоге Ксения Алферова разместила снимок, на котором с счастливыми лицом держит в руках свои сочные прелести – два огромных помидора.
"Вон какие они вымахали! Прямо чудо-чудесное!" – не сдержала восторга актриса.
Зрелые овощи она прямо-таки жадно сжала в своих хрупких ручках, можно сказать, потискала, а также поделилась ощущениями от того, каково это – употреблять в пищу собственно-выращенные продукты.
"И такие они ароматные и такие красивые! А какие вкусные!", – поделилась Ксения Алферова.