"Принудительное лечение": тяжелое психическое расстройство раздавило Алферову в два счета

Актриса смогла преуспеть не только на творческом поприще, но и в помощи обществу. Вспомнить хотя бы как в 2012-м году она вместе с мужем основала благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития. К слову, вопросы и проблемы, касающиеся подрастающего поколения, волнуют Ксению Алферову и сейчас.
На этот раз волну негодования у нее вызвала новость о том, что ВОЗ вычеркнуло из списка болезней педофилию и призвало относиться к людям с данным тяжелым психическим расстройством "с пониманием". Этот факт, можно сказать, раздавил звезду в два счета, ведь она разместила на своей странице посвященный этой теме гневный пост от депутата Яны Лантратовой.
Что неудивительно, ведь в России ежегодно от рук преступников страдают дети. Так, например, как передает телеканал "360", в Курильске похитили и изнасиловали семилетнюю девочку. По данным портала VSE42.ru, малышку украла женщина прямо с детской площадки – для своего сожителя.
Актриса судя по всему, как и депутат считает, что помощь специалистов людям с влечением к детям просто необходима.
"Убеждена, что в некоторых случаях категорически нельзя отказываться от принудительной психиатрической диагностики и лечения", – такие слова появились в микроблоге Ксении Алферовой.