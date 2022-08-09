"Омерзительные твари": брошенную за борт одиночку Барановскую выселяют из дома сожители

Российская телеведущая и блогер Юлия Барановская стала популярной после скандального развода с футболистом Андреем Аршавиным. Родив спортсмену троих детей, она оказалась просто брошена за борт жизни, но смогла удержаться на плаву и достигла успехов в карьере на телевидении.
Сегодня ее имя знают все, Юлия Барановская не только успешно продолжает работать, но и воспитывает детей. В своих соцсетях она часто рассказывает об опыте материнства и непростых ситуациях из жизни.
На днях Юлия Барановская шокировала фанатов новостью о том, что в ее квартире без ее ведома поселились странные сожители. Все дело в том, что ее сын Арсений приволок в квартиру питомцев, вид которых просто ужаснул фанатов семьи.
"Однажды Арсений без моего ведома притащил домой улиток, и ему, кстати, долгое время удавалось это скрывать: изучил о них информацию, ухаживал за ними, кормил. А в качестве аргумента, зачем они нам нужны, выдал, что массаж лица улитками избавляет от морщин. А ваши дети в тайне от вас заводили домашних животных?" – написала Юлия Барановская.
Фанаты были шокированы увиденным. Они отметили, что жить под одной крышей с такими животными просто невозможно. Иными словами, Барановскую просто выселяют из дома.
"Омерзительные твари", – написали они в комментариях.