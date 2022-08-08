"Загружена препаратами": Встречавшаяся с мужиками за деньги Борисова сделала откровенное признание

Наркозависимость не прошла бесследно для Даны Борисовой.

Успешную карьеру телеведущей разрушило пристрастие Даны Борисовы к запрещенным веществам. Женщине даже пришлось отправиться в реабилитационный центр, чтобы справиться со своей зависимостью. Однако пагубная привычка не прошла бесследно и все-таки сказалось на ее состоянии. Об этом звезда рассказала, отвечая на вопрос о ее трясущихся руках.

По словам теледивы, из-за запрещенных веществ у нее развилось биполярное расстройство, из-за чего даже вынуждена пить специальные препараты, которые ей прописал врач. "Я загружена препаратами, можно сказать, по полной", – сделала признание блондинка. Она также добавила, что порой даже пьет антидепрессанты, но их она принимает только эпизодически.

Напомним, в 2017 году Дана Борисова все-таки смогла справиться с пагубным пристрастием. По словам женщины, время употребления для нее прошло, как в тумане. Так, под воздействием запрещенных веществ она совершала необдуманные и даже отчаянные поступки. Например, она участвовала в откровенных съемках и даже встречалась с незнакомыми мужчинами за деньги.

Блондинка призналась, что после каждой гулянки ей приходилось вызывать скорую. Однажды тяга к горячительным напиткам у нее была настолько велика, что она даже хлебнула собственные духи.