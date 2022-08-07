Горько! Свадьба Бориса Корчевникова поставила россиян на уши

Россияне привыкли воспринимать ведущего шоу "Судьба человека" как отзывчивого добродушного холостяка с тяжелым недугом. Насчет личных качеств и болезни никто не спорит, а вот семейное положение Бориса Корчевникова не так однозначно. На основании фактов биографии СМИ трубят хлесткими заголовками, мол холостяк-то не настоящий!
"Я был на свадьбе Бориса с Сесиль, такое домашнее чаепитие. Отличная девушка – милая и талантливая", — заявлял диктор Владимир Березин в архивном интервью "Экспресс газете". По словам мужчины, отношения в паре не сложились, что, разумеется, очень горько.
Сейчас пользователи Сети с новой силой принялись обсуждать вероятную женитьбу звезды. Таинственная свадьба поставила россиян на уши. При этом Борис Корчевников уклоняется от комментирования личной жизни. В его личном блоге исключительно политическая тематика с элементами религиозной пропаганды.
Если Владимир Березин ничего не перепутал, то скрывший факт женитьбы ведущий сейчас либо в разводе, либо в супружеском статусе. Россияне пытаются докапаться до истины и чувствуют себя обманутыми.
"Дни.ру" ранее писали об упомянутой выше избраннице Бориса Корчевникова. Это актриса Анна-Сесиль Свердлова, с ней ведущий строил отношения долгие восемь лет. Влюбленных объединяла православная вера, они познакомились в храме, а в 2017-м разошлись на мирной ноте.