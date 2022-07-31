"Убийство": Врезавшего фашистам Корчевникова убрали не церемонясь

Микроблог Бориса Корчевникова претерпел изменения, причины которых остаются загадкой.

Борис Корчевников относится к тем людям, кто не боится высказывать свою точку зрения, даже если она кому-то придется не по душе. В своем микроблоге он нередко пишет о насущных проблемах, касаясь даже таких щепетильных тем, как политика.

Накануне телеведущий не смог молчать и высказался по поводу происходящего на Украине. Его возмутила новость о том, что русские военные якобы избили пленных солдат, а потом их же разбомбили. "Сначала нацисты запускают фейкововое видео, а следом бьют по этим самим пленным", – словесно врезал он фашистам. Корчевников убежден, что происходящее – это клевета и провокация. Не стесняясь в выражениях, телеведущий изрек, что такие люди растеряли все человеческое. "За убийство собственных детей – начинает мстить само небо", – заключил он.

Сегодня же поклонников Telegram-канала Корчевникова ждала шокирующая новость. Оказалось, что телеведущего убрали не церемонясь. Так, с аватарки без объяснения причин была удалена фотография актера. Теперь же вместо нее красуется герб России. До сих пор неизвестно, с какой целью это было сделано. Быть может, это происки функций социальной сети.