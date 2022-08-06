Успевший обрюхатить Бузову 250-килограммовый сын Сафронова похвастался жирным дитя: Бегемот уже вылетел

Пришедший на федеральный канал сын Никаса Сафронова шокировал народ.

Сегодняшний выпуск шоу "Пусть говорят" был посвящен лишнему весу и расплатой за "дорогие" килограммы. Одним из гостей программы стал 250-килограммовый сын художника Никаса Сафронова.

Придя в студию, молодой человек похвастался жирным дитя, а именно жирным ребенком – так он себя называет. Мужчина заявил, что не собирается худеть и что ему комфортно в своем весе. "Бегемот уже вылетел", – заявила после речи мужчины певица Азиза.

О своей любви к еде Лука Затравкин заявлял уже давно. Так, во время ухода сети ресторанов Макдональдс из России молодой человек приковал себя наручниками к одному из кафе в знак протеста. "Я возмущен", – заявлял мужчина. Стоит отметить, что лишний вес сказывается пагубно не только на здоровье пианиста, но и на его карьере. Ранее Лука сетовал, что менее талантливые, но обладающие презентабельной внешностью музыканты, более успешны.

К сожалению, личная жизнь наследника Сафронова тоже не складывается. Несмотря на это, он не оставляет надежд и уже успел даже обрюхатить Ольгу Бузову. Правда, пока что в мечтах. Год назад Лука Затравкин предложил поющей телеведущей родить от него ребенка. По словам музыканта, он заморозил свой биоматериал и готов поделиться им с экс-ведущей "Дома-2". Молодой человек заявил, что испытывает симпатию к звезде и был крайне расстроен ее расставанием с возлюбленным.