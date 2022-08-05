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Шоу-бизнес
"Животик у меня появляется": Счастливую Орлову признали беременной

"Животик у меня появляется": Счастливую Орлову признали беременной

Животик Ольги Орловой наделал много шума в Сети.
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Хотя знаменитая певица грядущей осенью отметит свой 45-летний юбилей, выглядит она как совсем молодая девочка. Многие звезды российского шоу-бизнеса стремятся показать народу свою идеальную фигуру без изъянов, а некоторые для этого даже ложатся под нож хирурга или прибегают к экстремальному похудению. Но эти истории, видимо, Ольгу Орлову не касаются: она не стесняется выставлять свое тело таким, какое оно есть!

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Накануне а микроблоге звезды "Дома-2" появился снимок, который заставил поклонников задуматься о том, что в ее семье намечается пополнение. Знаменитая блондинка, счастливо и беззаботно отдыхая под палящим солнцем, сфотографировалась на пляже в белом раздельном купальнике, который продемонстрировал ее фигуру во всей красе. Несмотря на наличие идеальной талии, пресса у теледивы нет, зато есть отчетливо выпирающий живот.

Собственно, из-за этого Ольгу Орлову поклонники и признали в комментариях беременной.

"Просто подумала за вас порадоваться, но, видимо, чуть позже", – написала расстроенная подписчица, осознав, что певица все-таки пока не ждет ребенка.

Да, и сама звезда объяснила, что не стремится к идеальному телу, а от диет и правильного питания предпочитает отказываться – к этому она призвала и своих поклонников. По словам ведущей "Дома-2", из-за отсутствия пресса объем в области живота нарастает даже от легкой пищи.

"Животик у меня появляется даже после двух кружек чая! А уж про пасту я вообще молчу", – поведала Ольга Орлова.

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Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2022, 08:50 Источник: Соцсети • Требует проверки
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