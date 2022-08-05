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Шоу-бизнес
Меган Маркл ликует: смерть разбила Елизавету II в день рождения герцогини

Меган Маркл ликует: смерть разбила Елизавету II в день рождения герцогини

Дворец королевской семьи Британии окутан трауром, пока Меган Маркл празднует торжество. С Елизаветой II случилась беда.
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4 августа, в день рождения Меган Маркл, весь мир потрясла печальная новость. Стало известно, что умерла подруга детства Елизаветы II — леди Баттер. Женщина скончалась в возрасте 97 лет, не дотянула до ста.

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Елизавета II королева Великобритании

 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Уход старушки королевская семья восприняла непросто, внезапная смерть близкого человека прямо-таки разбила правительницу Британии. "Сердце королевы не выдержало удара", — пишут зарубежные таблоиды.

Любой стресс для Елизаветы II в преклонном возрасте противопоказан, а тут на нее свалилась череда невзгод. Чего стоил только уход принца Филиппа в минувшем году. А вот Меган Маркл все нипочем — она ликует, не отменять же день рождения!

Этого и следовало ожидать, ведь в окружении королевской семьи давно поговаривают о намерениях герцогини Сассекской. По слухам, жена принца Гарри только и ждет, пока Елизавета II совсем расклеится и перестанет вставлять ей палки в колеса.

Меган Маркл исполнился 41 год. Из уважения к скандальной родственнице герцоги Кембриджские и Корнуольские оставили для нее поздравления в соцсетях.

Меж тем поговаривают, что Елизавета II постепенно складывает свои полномочия. Как сообщает телеканал "360", опора королевской семьи Британии могла передать некоторую власть принцу Чарльзу.

В любом случае положению Меган Маркл не позавидуешь. Герцогиня перешла дорогу не только королеве, а это значит, что ее не оставят в покое.

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Меган Маркл. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2022, 02:07 Источник: Hello Magazine ✓ Надежный источник
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