Не оставил критику без ответа: униженный Соседов побил Гордона

Сергей Соседов ответил на резкое заявление Марии Шукшиной.

Известный российский музыкальный критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов всегда отличался горячим нравом. Он никогда не оставался в стороне и жестко отвечал всем недоброжелателям, тем более, что специфическое поведение артиста, действительно, периодически вызывает нездоровую реакцию.

Так, Заслуженная артистка России Мария Шукшина решила катком проехаться по программе "За гранью", которую на телеканале НТВ ведет Сергей Соседов. Актриса фактически унизила журналиста, заявив в своем телеграмм-канале, что передача не соответствует требованиям аудитории и выпускается исключительно по заказу.

По словам Марии Шукшиной, программа Сергея Соседова пропагандирует обществу "новую нормальность", приглашая в студию, так скажем, не самых образцовых людей. Она уверена, что передачу реально никто не смотрит. Разумеется, телеведущий поспешил ответить на заявления актрисы театра и кино.

"Эти передачи НИ ДЛЯ КОГО! Они выходят в эфир потому, что это заказ", – написала Мария Шукшина.



В интервью порталу BLITZ+ критик обратил внимание на телевизионные рейтинги. Он подчеркнул, что по просмотрам удалось побить даже Александра Гордона и Юлию Барановскую, которые ведут программу "Мужское / Женское" на Первом канале. "Рейтинги хорошие", – отметил Сергей Соседов.