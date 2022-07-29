"Пошлость, бездарность, непрофессионализм": огрызнувшийся как шакал Михалков огреб по полной

В своей авторской программе "Бесогон ТВ" мэтр российского кинематографа нередко довольно жестко критикует некоторых селебрити. От умудренного опытом Никиты Михалкова как-то досталось самой Ольге Бузовой, а в сторону Дани Милохина режиссер и вовсе огрызнулся как шакал, назвав популярного у молодежи тиктокера "полуграмотным идиотом".
С хлесткими высказываниями Никиты Сергеевича вполне согласен музыкальный критик Сергей Соседов. Режиссер буквально огреб от острого на язык критика по полной – получил целую кучу хвалебных слов. В комментарии "ЭГ" Соседов подчеркнул, что считает Михалкова умнейшим человеком и гениальным режиссером, речь которого приятно слушать и все слова которого попадают прямо в точку.
Сам Соседов с удовольствием смотрит "Бесогон ТВ", когда у него есть такая возможность, и почерпывает оттуда много полезного. Критик рекомендовал бы всем смотреть эту передачу.
Что касается представителей шоу-бизнеса, получивших от Михалкова, то они этого вполне заслуживают. По мнению Соседова, о некоторых режиссер даже высказался довольно мягко.
"Увы, пошлость, помпезная бездарность и непрофессионализм – это знаки нашего времени," – вздохнул критик.
Ранее близкий друг Никиты Михалкова выдал о нем всю чертовщину.