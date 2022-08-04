Разлучница увела из семьи? Наглую хабалку Бузову поймали на отдыхе с женатым мужиком

Ольга Бузова в последне время светится от счастья. Неужели скоро свадьба?

В Сети ходят слухи о том, что российская певица Ольга Бузова принимает ухаживания женатого поклонника. Судя по ее недавним публикациям в соцсетях, Бузова отдыхает в Сочи с Павлом Буниным, у которого есть дети. Это наводит фанатов на странные выводы. Получается, что наглая хабалка Бузова может быть разлучницей и увести мужчину из семьи.

Стоит отметить, что в компании Павла Бунина Ольга Бузова появляется уже не в первый раз. Раньше она отдыхала с ним в одной компании, где представила своим другом.

Теперь поклонники уверены, что именно Павел Бунин устроил для Ольги Бузовой фейерверк в Сочи. Впрочем, пока официально о романе пары говорить рано.

Между тем Бузова на днях призналась, что теперь является счастливой обладательницей роскошного особняка в Сочи за сто миллионов рублей. Она показала на видео свои апартаменты. Впрочем, эксперты пока сомневаются, что это действительно так, и заявленная певицей цена соответствует истине.

Ранее сообщалось, что уже в следующем году Ольга Бузова якобы сыграет роскошную свадьбу с неким влиятельным чиновником. Так ли это, пока не ясно. Поговаривали, что Бузова якобы встречается с неким политиком, который уже готов сделать ей предложение. Однако сама Ольга Бузова признавалась, что у нее нет никакого бойфренда.