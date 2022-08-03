"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой

"Сегодня многие артисты пересматривают свои гонорары в сторону уменьшения, – уверяет Алена Кравец, – ведь экономическая ситуация в стране такова, что многие люди просто не могут позволить себе покупать дорогие билеты на концерты".
"Никто из звезд больше не собирает больших залов, – пояснила Алена. – Люди просто устали и не хотят тратить деньги на "фанеру".
Кравец полагает, что просить 12 миллионов (примерно 196 тыс. евро) – это наглость по нынешним временам. "Я бы проверила законность доходов тех, кто приглашает Аллегрову на свои мероприятия за такие огромные деньги, а заодно бы на месте налоговой проверила и объяснила обществу, платит ли певица налоги с этих своих астрономических доходов", – поражена принципиальная Алена.
"Кем она себя возомнила? Почему оценивает свой выход на сцену так вызывающе дорого? – возмущена скромница Кравец. – Что это за неадекватная алчность в столь непростое для людей время?"
Кравец подчеркивает: "Путь бы она пожила на пенсию в 15-20 тысяч рублей, и на зарплату в 30-50 тысяч, как вся Россия!" Алена знает, что артисты уровня Леонтьева и Долиной берут около 100 тыс. евро за концерт, это примерно 6 млн. рублей. "Но Аллегрова, думаю, просто к старости помешалась от жадности", – возмущена Кравец.