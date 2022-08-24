Наркотики, алкоголь и угрозы: Какими были последние дни звезды "Дома-2" перед странной гибелью

Сегодня поклонников скандально известного телепроекта шокировала страшная новость: тело бывшей участницы Анастасии Кочервей было найдено в одном из водоемов Северной столицы. При этом пока не ясно, что стало причиной трагедии: несчастный случай или умышленное убийство. В обстоятельствах гибели звезды "Дома-2" разбираются следователи, которые уже начали проверку.
А подруга погибшей блондинки Олеся Малибу тем временем раскрыла детали последних дней ее жизни. По словам модели, бывшая участница телестройки вела не самый правильный образ жизни: мол, девушка употребляла наркотики, а также практически каждый день напивалась. Более того, основным источником заработка Анастасии Кочервей, якобы, был эскорт.
До трагедии звезда "Дома-2" постоянно жила в Москве, но была вынуждена переехать в Санкт-Петербург. Как рассказала Олеся Малибу, блондинка получала угрозы от некоего мужчины – это и стало причиной побега в город на Неве.
Напомним, что перед смертью близкие Анастасии Кочервей не могли ее найти: она не выходила на связь, а телефон на протяжении нескольких дней был выключен. Тогда ее отец забил тревогу и пошел в полицию. Правоохранители приехали к квартире звезды "Дома-2", однако не смогли в нее попасть – дверь была наглухо заперта.