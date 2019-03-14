"Хватит красть деньги моего мужа": взбешенная Кравец плюнула в лицо стриптизерше из "Дома-2"

Новость о том, что супруг притащил в дом стриптизершу из "Дома-2", которая почувствовала себя хозяйкой в роскошном рублевском особняке, убила Алену Кравец. Она сделала все, чтобы устранить соперницу. Но и самозванка оказалась не промах.

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