"Хватит красть деньги моего мужа": взбешенная Кравец плюнула в лицо стриптизерше из "Дома-2"
Несколько недель назад Алена решила выяснить правду о сопернице, из-за которой и решилась на развод. Светская львица обратилась в программу "На самом деле" Первого канала с просьбой провести журналистское расследование. Информация, которую узнали репортеры, заставила светскую львицу кричать от ужаса. Выяснилось, что муж Алены привел в дом, где живет их малолетняя дочь, стриптизершу Анастасию Кочервей, которая скрывала не только свое прошлое, но и настоящее имя.
После этого скандального разоблачения муж Алены Кравец прямо в студии заявил, что не намерен продолжать какие-либо отношения с девушкой такого низкого уровня. Настя, замаранная участием в "Доме-2", молила о прощении на коленях, но бизнесмен был непреклонен.
Кочервей, конечно, была бы дурой, отказавшись от такого завидного мужчины и его кошелька. "Она начала новые атаки моего на моего мужа, пытается вернуть его расположение и прочие удовольствия, – кричит возмущенная Кравец. – Эта девица потеряла всякий стыд, ей, как говорится, все – божья роса!"
"Я не допущу их примирения – не хочу, чтобы всякие проходимцы крали наши семейные деньги!" – плюнула в глаза стриптизерше с сомнительным прошлым главная светская львица Москвы. Ведь Кочервей пытается найти подходы и к малолетней дочке Алены Даниэлле, и это Алену Кравец особенно бесит. Девочке сейчас и без того непросто, отец не позволяет ей видеться с мамой, семья на грани развода, а тут еще эта сомнительная дама из "Дома-2" рядом трется...
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