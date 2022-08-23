"Сдулась": сделано заявление о завершении карьеры Ольги Бузовой

Ольга Бузова сделала многое, чтобы добиться популярности.

В чем феномен Ольги Бузовой, пытаются понять многие, и лишь некоторым очевидно, каким образом поп-дива добилась невероятного успеха. Она и телеведущая, и писательница, и певица, и бизнес-вумен, и блогер... Показателем популярности блондинки служит не только армия поклонников, но и бессчетное количество хейтеров и завистников.

По мнению певицы NиNа, у продюсеров изначально была задача сделать из Бузовой бизнес-вумен, чтобы она достигла пика популярности. "Оля – не певица. Все мы это прекрасно понимаем. Но ее творческий путь был очень грамотно выстроен", – считает собеседница "Дни.ру".

NиNа отметила: когда Бузова стала узнаваемой персоной, она позволила себе делать то, что нравится: например, стала петь. "Несмотря на то, что это не совсем получается, она это все-таки продолжает делать, и об этом знают все. Для нее успех – это то, что она везде звучит", – сказала молодая исполнительница.

Также NиNа заявила, когда именно карьера поющей телеведущей завершится. "Провал будет в том, если она пропадет со сцены, и тогда все с уверенностью скажут, что Бузова сдулась".

Ранее Ольгу Бузову пристыдили за неграмотность. Телеведущая неверно назвала имя популярного писателя. Подробнее о том писали "Дни.ру".