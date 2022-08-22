Близкие отношения: Губерниев рассекретил любовный роман с Бузовой

На днях российская певица Ольга Бузова процитировала в своем аккаунте великого английского драматурга Уильяма Шекспира. Однако 36-летняя обладательница красного диплома в очередной раз опростоволосилась и назвала писателя Уильманом...
"Как жаль, что клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду", – написала Бузова. Далее она упомянула автора цитаты. И тут понеслось...
Фанаты забросали ее тухлыми помидорами за безграмотность и невежество. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тоже не смог пройти мимо такого лакомого куска. При этом он назвал ее подругой, намекая на их "близкие" отношения.
"Моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана, нашего, Шекспира?" – написал 47-летний Губерниев. Комментатор прямо указал на то, что Бузовой пора изучить любовный роман великого драматурга, ведь именно в этом жанре он был мастер.
Напомним, в прошлом году между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой произошел серьезный конфликт. Скандал произошел в эфире программы телеканала "Матч ТВ". Ведущий решил проверить познания звезды прямо в эфире. Он спросил, принимает ли она "коньяк по утрам". Этот вопрос в книге Астрид Линдгрен Карлсен задавал Фрекен Бок. Артистка не поняла, о чем речь, и приняла фразу Губерниева на личный счет, после чего расплакалась.