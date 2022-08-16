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Шоу-бизнес
"Меня всего передернуло": Скляр побелел от содержания подслушанной приватной беседы известного режиссера

"Меня всего передернуло": Скляр побелел от содержания подслушанной приватной беседы известного режиссера

В Кирове завершился Первый Вятский театральный фестиваль "На семи холмах" (проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, грант предоставлен ООГО "Российский фонд культуры). Он собрал множество звезд первой величины – Сергея Шокурова, Наталью Гвоздикову, Дмитрия Ермака, Оксану Сташенко. Всего на день приехал в этот гостеприимный город и Игорь Скляр.
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В декабре Скляр отметит 65-летие. С 1973 года он снимается в кино, а с 79-го играет в театре. Но Игорь Борисович еще и великолепный певец. Слушатели обожают его хиты "Старый рояль" и "Комарово". В Кирове не обошлось без их исполнения. Хотя Скляр признался, что с хитом про "На недельку до второго" у него непростые отношения.

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Благодаря этой композиции в середине 1980-х он стал известным как певец. Но из-за "Комарово" Скляр не получил несколько серьезных ролей, которые могли бы стать этапными в карьере.

Однажды артист в коридоре киностудии "Мосфильм" случайно услышал разговор одного известного режиссера с помощниками. Тот возмущался: "Скляр? Это который "На недельку до второго"? Не надо. У нас картина серьезная".

"Я побелел, меня всего передернуло. Я понял, что отношение ко мне уже определилось, — мне повесили ярлычок "Игорь Скляр — На недельку до второго", – вспоминает тот подслушанный разговор Скляр.

Напомним, премьера "Комарово" состоялась на "Молодежном вечере в Останкино" 3 ноября 1984, где ее исполнил друг композитора Игоря Николаева – ведущий передачи Дмитрий Полетаев. Потом ее пел Валерий Леонтьев. А 28 сентября 1985 в музыкальной паузе передачи "Что? Где? Когда?" впервые на телевидении "Комаров" исполнил Игорь Скляр. Песня до того понравилась знатокам, что была исполнена на бис, чего никогда прежде не случалось.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 19:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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