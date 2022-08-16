"Меня всего передернуло": Скляр побелел от содержания подслушанной приватной беседы известного режиссера

В Кирове завершился Первый Вятский театральный фестиваль "На семи холмах" (проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, грант предоставлен ООГО "Российский фонд культуры). Он собрал множество звезд первой величины – Сергея Шокурова, Наталью Гвоздикову, Дмитрия Ермака, Оксану Сташенко. Всего на день приехал в этот гостеприимный город и Игорь Скляр.



В декабре Скляр отметит 65-летие. С 1973 года он снимается в кино, а с 79-го играет в театре. Но Игорь Борисович еще и великолепный певец. Слушатели обожают его хиты "Старый рояль" и "Комарово". В Кирове не обошлось без их исполнения. Хотя Скляр признался, что с хитом про "На недельку до второго" у него непростые отношения.

Благодаря этой композиции в середине 1980-х он стал известным как певец. Но из-за "Комарово" Скляр не получил несколько серьезных ролей, которые могли бы стать этапными в карьере.

Однажды артист в коридоре киностудии "Мосфильм" случайно услышал разговор одного известного режиссера с помощниками. Тот возмущался: "Скляр? Это который "На недельку до второго"? Не надо. У нас картина серьезная".

"Я побелел, меня всего передернуло. Я понял, что отношение ко мне уже определилось, — мне повесили ярлычок "Игорь Скляр — На недельку до второго", – вспоминает тот подслушанный разговор Скляр.



Напомним, премьера "Комарово" состоялась на "Молодежном вечере в Останкино" 3 ноября 1984, где ее исполнил друг композитора Игоря Николаева – ведущий передачи Дмитрий Полетаев. Потом ее пел Валерий Леонтьев. А 28 сентября 1985 в музыкальной паузе передачи "Что? Где? Когда?" впервые на телевидении "Комаров" исполнил Игорь Скляр. Песня до того понравилась знатокам, что была исполнена на бис, чего никогда прежде не случалось.