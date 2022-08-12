"Могут уходить из жизни": Над Игорем Крутым нависла смертельная опасность

88-летняя мать российского композитора Игоря Крутого Светлана уже давно живет в США и лишь прилетает в Россию на фестивали сына "Новая волна". Однако недавно она сильно сдала. Мать Крутого угодила в больницу в двумя переломами ноги. Женщина неудачно оступилась и упала, из-за чего ей потребовалась срочная операция. Беда случилась в самый неподходящий момент, ведь сам Игорь Крутой долго не мог оправиться от недуга.
Невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов уверен, что самое страшное для матери Игоря Крутого впереди. К сожалению, в таком возрасте делать операцию очень опасно. Однако если медики решили все же ее делать, значит другого выхода не было. И теперь период восстановления может повлечь множество проблем. Над матерью Игоря Крутого нависла смертельная угроза, пишет портал Blitz.center.
"Если пожилой человек становится обездвижен, то слабость сердечно-сосудистой системы в горизонтальном положении тела может вызвать проблемы. Чаще всего пожилые люди могут уходить из жизни из-за обездвиженности. За ними нужно ухаживать, делать зарядку и дыхательные практики, чтобы разгонять кровь", – рассказал невролог.