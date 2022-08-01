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Шоу-бизнес
Выскочившая замуж Орлова отхлестала требующего родить ребенка хама

Выскочившая замуж Орлова отхлестала требующего родить ребенка хама

Когда же родится ребенок? Поклонникам не дает покоя этот вопрос.
прочитано 175 раз

Ольга Орлова недавно вышла замуж за своего поклонника. Ведущая шоу "Дом-2" призналась, что наконец обрела свое счастье. Орлова сияет и заметно хорошеет день ото дня. Недавно ее даже подозревали в очередной беременности. Но на все воля Божья.

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Вопрос о рождении детей не дает покоя фанатам Ольги Орловой. На днях они начали написывать ей об этом в рубрике "Вопрос-ответ" в соцсети. Ольга Орлова не выдержала и отчитала хамоватого фаната. Певица буквально словесно отхлестала его.

Фанат спросил, не жалеет ли Ольга Орлова о том, что больше не родила детей и остановилась на одном. В ответ Орлова заявила, что такое спрашивать некорректно, и вопрос может травмировать человека.

"А вдруг я всю жизнь пыталась?! Это личное, и не каждый готов этим делиться", – написала Орлова.

Напомним, Ольга Орлова 21 год назад родила единственного сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Сейчас молодой человек проживает совместно с матерью и ее новым супругом. В семье царит идиллия, недавно Ольга Орлова даже размышляла о расширении и подумывала, какой будет ее невестка. Кто знает, может быть Орлова уже задумалась о внуках.

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Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 августа 2022, 13:28
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