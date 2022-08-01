Выскочившая замуж Орлова отхлестала требующего родить ребенка хама

Когда же родится ребенок? Поклонникам не дает покоя этот вопрос.

Ольга Орлова недавно вышла замуж за своего поклонника. Ведущая шоу "Дом-2" призналась, что наконец обрела свое счастье. Орлова сияет и заметно хорошеет день ото дня. Недавно ее даже подозревали в очередной беременности. Но на все воля Божья.

Вопрос о рождении детей не дает покоя фанатам Ольги Орловой. На днях они начали написывать ей об этом в рубрике "Вопрос-ответ" в соцсети. Ольга Орлова не выдержала и отчитала хамоватого фаната. Певица буквально словесно отхлестала его.

Фанат спросил, не жалеет ли Ольга Орлова о том, что больше не родила детей и остановилась на одном. В ответ Орлова заявила, что такое спрашивать некорректно, и вопрос может травмировать человека.

"А вдруг я всю жизнь пыталась?! Это личное, и не каждый готов этим делиться", – написала Орлова.



Напомним, Ольга Орлова 21 год назад родила единственного сына Артема от бизнесмена Александра Карманова. Сейчас молодой человек проживает совместно с матерью и ее новым супругом. В семье царит идиллия, недавно Ольга Орлова даже размышляла о расширении и подумывала, какой будет ее невестка. Кто знает, может быть Орлова уже задумалась о внуках.