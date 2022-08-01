"Дешевки": Удравшая за бугор Королева плюнула в россиян

На днях по Сети разлетелись новости о том, что певица удрала из России. Позже в ее микроблоге появились тому подтверждения: звезда российской эстрады запечатлела окрестности Нью-Йорка и разместила на своей странице. Неужели Наташа Королева променяла годами кормившую ее страну на США?
Комментарий от супруги Тарзана поступил незамедлительно, причем весьма агрессивный! Артистку дико взбесило, что по интернету стали распространять информацию с посылом, что она, якобы, с концами покинула Россию. Да, в данный момент она действительно находится за границей, однако об эмиграции речи не идет.
Певица без стеснения признала, что она, на секундочку, звезда мирового уровня! А потому ей позволительно путешествовать по странам, ведь поклонники ждут ее в разных точках земного шара. А вот в россиян, беспардонно разносящих о ней лживую информацию, Наташа Королева своими колкими фразами, можно сказать, плюнула.
Сладкоголосая шатенка обратилась к представителям прессы, которые, по ее словам, на подобных новостях зарабатывают себе просмотры, пренебрегаю правилами этики.
"А дешевки и подзаборные журналюги гонятся за рейтингами и пишут всякое дерьмо. Уважайте себя и свою профессию! Уважайте людей – и артистов, и читателей новостей". – разразилась гневной тирадой Наташа Королева.