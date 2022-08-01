"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза

День Военно-Морского Флота России завершился грандиозным концертным исполнением легендарной рок-оперы "Юнона и Авось" в сердце Петербурга. Историю удивительной любви рассказали в царственном антураже Дворцовой площади при поддержке "Русской Медиагруппы" Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. Александрова, Центральный военный оркестр Министерства обороны, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а так же Театр Алексея Рыбникова. Партию Кончиты блистательно исполнила Валерия Ланская. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней за кулисами.

С Николаем Караченцовым – первым исполнителем роли Графа Резанова в "Ленкоме" – Ланская, по ее признанию, знакома опосредованно. "Жена его сына Андрея, в смысле, невестка (Ирина Караченцова – врач акушер-гинеколог, доцент, кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры акушерства и гинекологии РНИМУ им. Пирогова – Прим. ред.) – это врач моего ребенка (в 2015 году родила сына Артемия – Прим. ред.)", – призналась Ланская.

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Когда 15 лет назад в театре Алексея Рыбникова готовилась премьера "Юноны и Авось", Ланская, по ее словам, посмотрела все версии легендарной рок-оперы, чтобы в итоге создать свой неповторимый образ Кончиты – трогательной 15-летней американской красавицы. И так тогда вжилась она с образом, что сегодня ей не пришлось снова учить сложную партию на испанском языке – слова всплыли сами собой из подсознания.

"Каждый раз для меня в этой истории открываются какие-то новые грани и попадают, словно иглы, в самые больные точки, – призналась Ланская. – Каждый раз на репетиции, на записи в студии, я реву, и ничего с этим не поделать. Текст Андрея Вознесенского, конечно, пронзает. Кажется, и зал это чувствует".

С 2013 года Валерия Ланская играет и в театре "Школа современной пьесы". В самой громкой премьере этого сезона – спектакле "Бешеный хворост" – в роли замдиректора гимназии она очень хороша. Но как сложится теперь судьба нашумевшей постановки Иосифа Райхельгауза после его громкого увольнения из театра?

"Моя трудовая книжка продолжает лежать в "Школе современной пьесы", это мое основное место работы, – сообщила Ланская. – И надеюсь, что в новом сезоне сезоне (открывается 8 сентября – Прим. ред.) я продолжу работать в этом театре. Что же касается "Бешеного хвороста", то будет ли он идти дальше, зависит от нового худрука и исполнителей".