"Вот это сосательный станок!": Распухшая как жаба Борисова вызвала тошноту

Бывшая ведущая некогда популярной передачи "Армейский магазин" Дана Борисова откровенно общается со своими поклонниками и никогда не скрывает проблем. За это ее многие любят и ненавидят. Звезда, которая чудом не отправилась на тот свет из-за наркотической зависимости, открыто говорит о своих проблемах и не скрывает недостатков.
Последние несколько лет Дана Борисова живет в трезвом уме и памяти, она сумела побороть зависимость и теперь наслаждается жизнью без наркотиков. После написания книги "Жизнь под кайфом", в которой она описала все ужасы наркоманского существования, Борисова пропагандирует здоровый образ жизни. Однако на днях поклонники заподозрили, что она лукавит.
Дело в том, что Дана Борисова появилась в своем аккаунте в странном видео. Звезда шокировала фанатов внешним видом. На кадрах свежего видео она предстала ужасно распухшей как жаба. 46-летняя Борисова показала вздувшиеся щеки и губы.
Как выяснилось, у Даны Борисовой проблемы с деньгами. Из-за того, что она долго сидела без работы, у нее совсем не осталось средств. В связи с этим Борисова попросила подписчиков скинуться ей кто сколько может на хлеб.
Фанаты взбесились после такой новости. У людей Борисова вызвала тошноту и гнев. Многие отметили, что им самим не хватает на жизнь.