"Похоронили как безродную собаку": Гогена Солнцева пришибло смертью

Пока Гоген Солнцев резвился в Сочи, его матери Людмиле Кравцовой ампутировали ногу. Шоумен ни разу не навестил ее в больнице, рядом с женщиной все время была бывшая супруга Гогена, пенсионерка Екатерина Терешкович.
2 июля мать Гогена Солнцева скончалась. В последний путь шоумен тоже не смог проводить мать. В это время Гоген как раз только вернулся из отпуска. Одиозная звезда "Дома-2" не появилась на похоронах матери.
"Какой же сволочью надо быть, чтобы не прийти на прощание с матерью. Как она его любила — словами передать невозможно! Но Гоген — не человек, а отродье! Люду похоронили как безродную собаку! Разве она такое заслужила?" – рассказала бывшая жена Гогена Солнцева.
Дочь Екатерины Терешкович, нынешняя жена Гогена Солнцева тоже не может повлиять на шоумена. С матерью она оборвала ве контакты после того как вышла замуж за скандалиста.
Впрочем, возможно бывшая звезда шоу "Дом-2" по-своему переживает смерть близкого человека. После того, как умерла мать, 41-летний Солнцев сообщил, что у него случился сердечный приступ. Бывшая жена Гогена сомневается, что он ходил к врачу. Терешкович считает, что ее бывший муж мерзавец не приехал на похороны только из-за того, что перепил спиртного.