Какое горе: Укатившая в Африку Бузова утонула

Ольга Бузова не так давно покинула Россию.

Не так давно поющая телеведущая дала грандиозный концерт, к которому готовилась не один месяц. Дива пережила изнурительные репетиции и одно из самых ответственных выступлений в своей жизни. Так что, неудивительно, что ей потребовалась небольшая пауза. В итоге Ольга Бузова укатила в Африку.

Но и на чужбине артистка не сидит без дела. Например, сейчас она вовсю готовится к выходу ее новой песни под названием "Михаил". Накануне поющая телеведущая опубликовала на своей странице фотографию, на которой запечатлена сидящей на кровати лишь в одних трусиках, а ее грудь прикрывают длинные волосы. На снимке она смотрит в телефон, и не случайно!

"Это я готова читать ваши комментарии и отзывы о моей новой песне", – подписала фотографию Ольга Бузова.

Видимо, артистка настолько увлеклась телефоном в момент фотосессии, что даже не заметила, как утонула... К счастью, пострадали лишь ее волосы, которые каким-то образом погрузились в кружку с кофе.

Зато это заметили бдительные поклонники. "Волосы в чашке – это такая задумка?" – написал кто-то из пользователей. Стоит отметить, что со своими локонами теледива в последнее время частенько экспериментирует, но несмотря на это, они выглядят прекрасно. И какое же горе будет, если кофе испортит ее волосы!