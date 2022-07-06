"Так получилось": Разведенный Лепс раскаялся после слухов об измене с Барановской

Недавно Григорий Лепс официально развелся с супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке более 20 лет. В Сети сразу начали ходить слухи о том, что у певца закрутился роман с известной телеведущей Юлией Барановской.
В свежем интервью артист признал свою вину. В беседе с "Телесемь" он впервые назвал истинную причину развода с женой и не стал отрицать, что его бывшая супруга абсолютно ни в чем не виновата.
По словам Лепса, он сильно обидел свою бывшую супругу Анну, и теперь на его душе скребут кошки. Поэтому лучшим сегодняшний период жизни артист назвать не может.
"Сожалею, что так получилось.... Это такое испытание для меня и для моих близких. Но мы цивилизованные нормальные люди, сохраняем с бывшей супругой Анной хорошие отношения", – отметил Григорий Лепс.
При этом артист признал, что вернуть назад прежние отношения не представляется возможным. Лепс отметил, что жена верой и правдой служила ему на протяжении нескольких десятилетий.
"Во всем случившемся, в нашем разводе, виноват только один человек. И это я. Других виновных в этом нет", – заключил Григорий Лепс.
Певец добавил, что сейчас живет в офисе, при этом бывшая жена все еще пускает его домой.