Уголовное дело: Удравшему за бугор Разину святят нары после смерти Шатунова

Ну, а скандально известный продюсер тем временем тоже нашел причастных к трагедии – судью, которая вынесла вердикт в пользу покойного Юрия Шатунова, а еще адвокатов, вынуждавших артиста работать, чтобы оплатить услуги.
Разборки некогда коллег по группе "Ласковый май" длились не один год. Андрей Разин предоставлял суду договор с подписью Сергея Кузнецова о передаче ему песен, а музыкант настаивал на том, что это подделка – в конце концов его слова удалось подтвердить на заседаниях. Адвокат Андрей Алешкин уверен, что за подделку документов продюсеру может светить тюрьма даже после смерти артиста – если в его отношении будет возбуждено уголовное дело.
"По статье 327 УК РФ предусмотрены санкции до двух лет лишения свободы", – пояснил правозащитник, говоря о разборках Юрия Шатунова с бывшим коллегой.
Более того, по слухам Андрей Разин удрал за границу, и его в случае начала разбирательств могут экстрадировать. Сам продюсер уже успел отреагировать на столь громкие обвинения в свой адрес. "Это еще посмотрим, кто, кого и куда будет экстрадировать...", – написал он в своем микроблоге.
Продюсер также заявил, что настаивает на журналистском расследовании, которое, якобы, уже проводит один из телеканалов, чтобы рассказать всю правду о Юрие Шатнове.