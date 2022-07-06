"Счастье любит тишину": почему засидевшаяся в девках Бузова скрывает нового любовника

За личную жизнь Ольги Бузовой очень переживают ее многочисленные поклонники.

С футболистом Дмитрием Тарасовым поющая ведущая развелась еще в 2016 году. С тех пор дело до брака ни с одним из ухажеров так и не дошло. По мнению многих фанатов, Ольга Бузова слишком долго засиделась в девках, ведь звезде уже 36 лет, а значит давно пора всерьез подумать о свадьбе. К тому же, по слухам, кандидат в мужья уже есть.

Недавно о новом романе звезды в шоу "Злые языки" проговорилась Лилия Абрамова, известная как блогер Tatarka FM. Она рассказала, что тайный ухажер Бузовой занимается политикой и имеет большое влияние. По словам Абрамовой, следующей весной у экс-ведущей "Дома-2" состоится свадьба с новым избранником.

Поклонникам звезды оказалось ничего не известно о ее влиятельном любовнике. За подтверждением этой информации телеграм-канал "Звездач" обратился к пиар-директору певицы – Антону Богославскому. Представитель Бузовой не стал опровергать слухи о тайном романе, но и не предоставил более подробной информации. Мужчина лишь дал понять, почему Бузова скрывает нового любовника.

"Мы пока воздержимся от комментариев, ведь счастье любит тишину," – объяснил пиар-директор.

Напомним, что сама Ольга Бузова сейчас находится в Африке на съемках шоу, где она вплотную подобралась к Михаилу Галустяну. Возможно, после возвращения певицы ситуация станет более ясной.