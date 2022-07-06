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Шоу-бизнес
"Следующая королева": Зверская борьба Маркл и Миддлтон определила судьбу британского трона

"Следующая королева": Зверская борьба Маркл и Миддлтон определила судьбу британского трона

О противостоянии Меган Маркл и Кейт Миддлтон разговоры ходят уже который год.
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Британские таблоиды писали, что невестки Елизаветы II практически с самого начала стали недолюбливать друг друга. К слову, в одном из изданий даже появлялась заметка о том, что Кейт Миддлтон заявила, мол, Меган Маркл пользовалась ею, чтобы подняться по "королевской лестнице", а она в ответ жаловалась на чувство "обделенности".

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Как бы там ни было, нельзя сказать, что герцогини тесно общаются, а их радость от встречи во время королевских мероприятий кажется очень наигранной. Ну, а пока невестки скандалили, их внезапно затмил другая представительница монаршей семьи, которую британцы уже даже окрестили будущей королевой! Речь идет о принцессе Анне – единственной дочери Елизаветы II.

На днях Британская ассоциация пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, которая не первый год занимается продвижением инноваций в этой сфере и повышении осведомленности о ней, сообщила, что наследница Елизаветы II стала королевским покровителем организации. Более того, в заявлении ассоциации в адрес принцессы было сказано очень много приятных слов.

В итоге в Сети народ стал отправлять Анну на трон, кажется, сбросив со счетов интриганок Меган Маркл и Кейт Миддлтон, которые своей грызней определили судьбу престола.

"Хотел бы я, чтобы она стала следующей королевой. Она потрясающая", – написал кто-то из пользователей.

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: Paul Marriott, via www.imago-ima / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2022, 02:11 Источник: Express.co ✓ Надежный источник
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