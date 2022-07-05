"Каждая свинья говорит о своей правде": патриотка Поплавская накинулась на сбежавших предателей

После начала спецоперации из России уехала многие известные люди. Некоторые из них за границей заняли антироссийскую позицию и начали поливать свою родину грязью. Россияне отнеслись к таким людям как к настоящим предателям. Патриотка Яна Поплавская во многом разделяет подобное мнение. В ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" актриса буквально накинулась на сбежавших предателей.
"Каждая свинья говорит о своей правде – не говорит, а хрюкает," – заявила патриотка Поплавская о тех, кто за бугром возомнил себя совестью нации.
Актриса считает, что поведение звезд, позволивших себе антироссийские заявления, во многом объясняется страхом потери дохода. Такие люди предполагали, что Россия вскоре окажется в очень плачевном положении, и заранее принялись готовить себе почву. При этом многие из них никогда не думали о политике своей страны, занимаясь лишь собственной жизнью.
Как только дверка возможностей начала прикрываться, такие люди стали поливать грязью тех, из чьих рук они прежде ели. Звезды, решившие промолчать и оставить себе возможность впоследствии разобраться в ситуации, вызывают у актрисы большее уважение.
Что касается самой Яны Поплавской, то она живет в России и планирует жить тут всегда. Актриса гордится тем, что даже ее прапрадед, бывший офицером царской армии, не покинул страну после революции, несмотря на свое несогласие с действующей политикой. Поплавская хорошо знает свои корни и любит свою страну.
Ранее Яна Поплавская уже негативно высказывалась о перебравшихся за бугор знаменитостях.