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Шоу-бизнес
Как в анекдоте про змею: Поплавская разнесла в пух и прах перебравшихся за бугор знаменитостей

Как в анекдоте про змею: Поплавская разнесла в пух и прах перебравшихся за бугор знаменитостей

Яна Поплавская сравнила сбежавших из России деятелей искусства со змеями.
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После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины некоторые российские знаменитости предпочли покинуть родную страну. Часть из них стала активно продвигать антироссийскую повестку и распространять ложную информацию о действиях ВС РФ. Актриса Яна Поплавская высказалась о таких людях, разнесла их в пух и прах

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По мнению звезды фильма "Про Красную Шапочку", деятели искусства, которые бежали за бугор и критикуют Россию, не являются элитой. Мол, такие люди плюют в колодец, из которого пили много лет. Актриса вспомнила анекдот про умирающую от голода и холода змею, которую нашел мужик. Мол, он ее принес домой, отогрел, накормил, а потом она его укусила.

Также Поплавская считает, что сбежавшие из страны знаменитости просто плюнули в лицо тем, благодаря которым и стали известны. По словам артистки, если поклонники не покупали бы билеты на концерты и фильмы этих людей, то те не прославились бы. Все может перевернуться в один момент, поскольку слава – это эфемерная субстанция, добавила актриса.

Ранее Яна Поплавская жестко раскритиковала Максима Галкина за антироссийскую риторику. Она сказала, что артисту "защемило яйца". Ее слова приводили "Дни.ру".

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2022, 13:26 Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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