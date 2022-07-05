"Развратная помойка": Кадони раздавил продавшуюся за 17 тысяч рублей Борисову

Недавно в эфире ютуб-шоу ""Звездач" бывшая ведущая "Армейского магазина" Дана Борисова раскритиковала "Дом-2" и негативно высказалась в адрес его участников и организаторов. Она заявила, что люди приходят на проект ради денег, да и вообще назвала "Дом-2" "развратной помойкой".
Впрочем, во время эфира собеседник 46-летней Даны Борисовой Гоген Солнцев возразил ей и отметил, что ее просто не взяли на "Дом-2", вот она и брызжет ядом.
Шоумен Влад Кадони, проработавший на телепроекте более десяти лет, решил вступиться за шоу.
"Ой, а кто это? Чего за моралистка хайпует на легендарном проекте?", – заявил Кадони.
Ранее Дана Борисова обвинила 58-летнего бывшего продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина в том, что он якобы способствовал смерти Юры Шатунова, затравив его судами. После этого Разин разозлился назвал ее неблагодарной "наркошей" и проклял. О былой дружбой было забыто. Борисову удивило такое поведение, ведь он не раз приглашал ее вместе с дочерью Полиной отдохнуть в Сочи. Сама Дана Борисова признавалась, что они с продюсером потрясно проводили время на море, и он даже жарил ей яичницу по утрам.